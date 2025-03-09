نيويورك تايمز: قد يفتح التقارب الأمريكي الروسي المجال أمام عمليات التجسس

وكالات

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن دبلوماسيين قولهم، إن خطة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة العلاقات مع روسيا؛ تفتح المجال أمام عمليات تجسس أكثر تعقيدًا.



ولفت الدبلوماسيون، إلى أنه من المرجح أن ترسل روسيا جواسيس بغطاء دبلوماسي لاستعادة قدراتها التجسسية في أمريكا.



كما نقلت "نيويورك تايمز" عن خبراء، أن تفكيك ترامب لجهاز العمل الفيدرالي الأمريكي قد يصب في مصلحة روسيا.



وأثار التقارب الأمريكي الروسي قلق الدول الأوروبية، خاصة بعد تخلي واشنطن عن دعم أوكرانيا في حربها ضد موسكو.



ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، لن لم يتم تحديد موعد ومكان اللقاء حتى الآن.