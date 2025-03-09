إعلان

نيويورك تايمز: قد يفتح التقارب الأمريكي الروسي المجال أمام عمليات التجسس

12:47 م الأحد 09 مارس 2025

دونالد ترامب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات
نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن دبلوماسيين قولهم، إن خطة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة العلاقات مع روسيا؛ تفتح المجال أمام عمليات تجسس أكثر تعقيدًا.


ولفت الدبلوماسيون، إلى أنه من المرجح أن ترسل روسيا جواسيس بغطاء دبلوماسي لاستعادة قدراتها التجسسية في أمريكا.


كما نقلت "نيويورك تايمز" عن خبراء، أن تفكيك ترامب لجهاز العمل الفيدرالي الأمريكي قد يصب في مصلحة روسيا.


وأثار التقارب الأمريكي الروسي قلق الدول الأوروبية، خاصة بعد تخلي واشنطن عن دعم أوكرانيا في حربها ضد موسكو.


ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، لن لم يتم تحديد موعد ومكان اللقاء حتى الآن.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب عمليات التجسس روسيا جهاز العمل الفيدرالي الأمريكي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

ظاهرتان فلكيتان فريدتان في منتصف وآواخر شهر رمضان.. تعرف عليهما