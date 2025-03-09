الساحل السوري.. ارتفاع حصيلة القتلى في الاشتباكات إلى 1018 شخصًا

(وكالات)

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن ارتفاع عدد القتلى في الساحل السوري إلى 1018 شخصًا، في ظل تصاعد المواجهات المسلحة منذ يوم الخميس الماضي.

ووفقًا للمرصد، فإن المجازر التي شهدتها المنطقة أسفرت عن مقتل 745 مدنيًا، بينما لقي 125 عنصرًا من قوات الأمن ووزارة الدفاع مصرعهم، إلى جانب 148 مسلحًا من فلول النظام السابق.

وترافق التصعيد العسكري مع انهيار شبه كامل للبنية التحتية، حيث توقفت الكهرباء والمياه عن مناطق واسعة في ريف اللاذقية، مما أدى إلى تعطل شبكات الاتصال وإغلاق الأسواق والمخابز، في وقت يعاني فيه الأهالي من نقص حاد في المواد الغذائية والخدمات الأساسية.

ووسط هذه الفوضى، أعلنت وزارة الدفاع السورية أنها تعمل على منع توسع رقعة الاشتباكات داخل المدن حفاظًا على سلامة المدنيين، مشيرة إلى توقف العمليات العسكرية في المنطقة مؤقتًا لحين التعامل مع المجموعات المسلحة التي لا تتبع الأجهزة الأمنية والعسكرية الرسمية.

وفرضت السلطات إغلاقًا للطرق المؤدية إلى الساحل، وسط تعهدات بإعادة الأمن والاستقرار تدريجيًا.