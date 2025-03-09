مقتل 27 جنديًا في هجوم على مروحية أممية بجنوب السودان

(وكالات)

لقي نحو 27 جنديًا مصرعهم في جنوب السودان، إثر هجوم استهدف طائرة مروحية تابعة للأمم المتحدة أثناء محاولتها إجلاء قوات من بلدة الناصر، وفق ما أعلنه وزير الإعلام مايكل ماكوي.

وأوضحت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان أن الطائرة كانت تقوم بمهمة إنسانية لإجلاء الجنود بعد اندلاع اشتباكات عنيفة بين القوات الوطنية وميليشيا الجيش الأبيض، وهي جماعة مسلحة تربطها حكومة الرئيس سلفاكير ميارديت بالقوات الموالية لنائبه ريك مشار.

وفي تعليقه على الحادث، وصف رئيس بعثة الأمم المتحدة نيكولاس هايسوم الهجوم بأنه "بغيض للغاية"، محذرًا من أنه قد يشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولي. وأضاف: "نأسف لمقتل أولئك الذين كنا نحاول إجلاءهم، خاصة بعد حصولنا على ضمانات بمرور آمن"، مطالبًا بإجراء تحقيق عاجل لمحاسبة المسؤولين.

وتشهد ولاية أعالي النيل في شمال البلاد تصعيدًا عسكريًا بين القوات الحكومية وميليشيا الجيش الأبيض، التي تتكون في معظمها من مسلحين من قبيلة النوير، التي ينتمي إليها ريك مشار. وسبق لهذه الجماعة أن قاتلت إلى جانبه خلال الحرب الأهلية التي اندلعت بين عامي 2013 و2018 ضد القوات الموالية للرئيس سلفاكير، والتي تتشكل غالبًا من قبيلة الدينكا.