لملاحقة مرتكبي "جرائم حرب".. الداخلية السورية ترسل تعزيزات أمنية إلى ريف طرطوس

(وكالات)



أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأحد، عن إرسال تعزيزات إضافية من إدارة الأمن العام إلى منطقة القدموس في ريف طرطوس، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى ضبط الأمن وتعزيز الاستقرار وإعادة الهدوء إلى المنطقة.

وأفاد مصدر في وزارة الدفاع السورية لوكالة الأنباء السورية "سانا" بأن اشتباكات عنيفة تدور حاليًا في محيط قرية "تعنيتا" بريف طرطوس، حيث تحاصر القوات العسكرية عناصر مسلحة، بينهم مطلوبون متورطون في جرائم حرب، بعد فرارهم إلى المنطقة.



وأشار المصدر إلى أن العمليات العسكرية مستمرة في إطار ملاحقة تلك المجموعات، وسط استهدافات دقيقة لمواقع تحصنهم في محيط القرية.