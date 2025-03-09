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وزير خارجية حكومة طالبان يزور سلطنة عمان لإجراء مباحثات ثنائية

12:11 م الأحد 09 مارس 2025

وزير خارجية حكومة طالبان في أفغانستان أمير خان

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كابول - (د ب أ)

توجه وزير خارجية حكومة طالبان في أفغانستان أمير خان متقي إلى سلطنة عمان اليوم الأحد، حسبما ذكرت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء.

وذكرت الوكالة أن وزارة خارجية طالبان قالت في بيان صحفي إن زيارة متقى تمت بناء على دعوة من وزير خارجية عمان بدر بن حمد البوسعيدي.

وجاء في البيان الصحفي أنه من المتوقع أن يناقش متقي العلاقات السياسية والاقتصادية مع المسؤولين العمانيين خلال الزيارة. وتعد هذه الزيارة مهمة لكونها تأتي بعدما أعلنت طالبان إعادة فتح السفارة الأفغانية في سلطنة عمان تحت إدارتها.

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أمير خان كابول طالبان أفغانستان
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