البث العبرية: الوفد الإسرائيلي الذي سيتوجه إلى الدوحة طاقم تقني

وكالات

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الوفد الإسرائيلي الذي سيتوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة طاقم تقني ولن يضم رئيس الوفد الوزير رون ديرمر.



ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مصدر سياسي، قوله إنه من المتوقع أن يبقى أعضاء الوفد الإسرائيلي في قطر ليومين تقريبًا.

وكشف المصدر السياسي، أن خطة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف التي وافقت عليها إسرائيل "ستكون نقطة البداية للمحادثات".



وكان موقع "أكسيوس"، قد نقل عن مسؤولين أمريكيين أنه من المتوقع أن يتوجه ستيفن ويتكوف إلى الدوحة الثلاثاء للتوسط في اتفاق جديد بين حركة حماس وإسرائيل.



وقال المسؤولون الأمريكيون، إنه لم يتضح بعد ما إذا كان ويتكوف سيلتقي مسؤولين من حماس أم سيكتفي بلقاء مفاوضين إسرائيليين ووسطاء.



وقدم ستيف ويتكوف، قبل نحو أسبوع، مقترحًا، بموجبه سيتم تمديد وقف إطلاق النار في غزة لمدة 42 يومًا إضافيًا.



وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال الأحد الماضي، إن إسرائيل ستتبنى مقترح ويتكوف، بخصوص وقف إطلاق نار مؤقت في غزة خلال رمضان وعيد الفصح.



وذكر مكتب نتنياهو، أنه "في اليوم الأول من تنفيذ اقتراح ويتكوف، سيتم إطلاق سراح نصف الأسرى المحتجزين في غزة، سواء أحياء أو أمواتًا"، مضيفًا أن الأسرى المتبقين سيتم إطلاق سراحهم أيضًا بعد الاتفاق على وقف إطلاق نار دائم.