إعلام عبري: خطة ويتكوف التي وافقت عليها إسرائيل ستكون نقطة بداية للمحادثات

وكالات



نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مصدر سياسي، قوله إنه من المتوقع أن يبقى أعضاء الوفد الإسرائيلي في قطر ليومين تقريبًا.



وكشف المصدر السياسي، أن خطة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف التي وافقت عليها إسرائيل "ستكون نقطة البداية للمحادثات".



وأضاف أنه من المتوقع أن تبدي إسرائيل مرونة إذا تطورت المحادثات بشكل إيجابي، مشيرًا إلى أن وقف إطلاق النار الحالي يسمح لحماس باستعادة قوتها ما يجعل القضاء عليها صعبًا.



وقال المصدر السياسي، إن "الهدوء الحالي مهم لإسرائيل التي تستعد لتعزيز قوتها العسكرية وبناء خطط جديدة للحرب".



وكان موقع "أكسيوس"، قد نقل عن مسؤولين أمريكيين أنه من المتوقع أن يتوجه المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف إلى العاصمة القطرية الدوحة الثلاثاء للتوسط في اتفاق جديد بين حركة حماس وإسرائيل.



وقال المسؤولون الأمريكيون، إنه لم يتضح بعد ما إذا كان ويتكوف سيلتقي مسؤولين من حماس أم سيكتفي بلقاء مفاوضين إسرائيليين ووسطاء.



وقدم ستيف ويتكوف، قبل نحو أسبوع، مقترحًا، بموجبه سيتم تمديد وقف إطلاق النار في غزة لمدة 42 يومًا إضافيًا.



وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال الأحد الماضي، إن إسرائيل ستتبنى مقترح ويتكوف، بخصوص وقف إطلاق نار مؤقت في غزة خلال رمضان وعيد الفصح.



وذكر مكتب نتنياهو، أنه "في اليوم الأول من تنفيذ اقتراح ويتكوف، سيتم إطلاق سراح نصف الأسرى المحتجزين في غزة، سواء أحياء أو أمواتًا"، مضيفًا أن الأسرى المتبقين سيتم إطلاق سراحهم أيضًا بعد الاتفاق على وقف إطلاق نار دائم.