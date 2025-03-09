بلومبرج: أمريكا ترفض مقترح كندا بشأن ملاحقة "أسطول الظل" الروسي

وكالات



نقلت وكالة "بلومبرج" عن مصادر مطلعة قولها، إن الولايات المتحدة رفضت مقترح كندا ضمن مجموعة السبع بشأن تشكيل فريق عمل لملاحقة "أسطول الظل" الروسي من ناقلات النفط.



وذكرت المصادر، أمس السبت، أن أمريكا تسعى لتشديد اللهجة تجاه الصين وتخفيفها تجاه روسيا في البيان المشترك حول حرية الملاحة للدول السبع التي تولت كندا رئاستها، والتي من المقرر أن تستضيف اجتماعًا لها على مستوى وزراء الخارجية الأسبوع المقبل.



وأشارت "بلومبرج" إلى أنها اطلعت على مسودة بيان مجموعة السبع، مضيفة أن الولايات المتحدة دعت كذلك لحذف كلمة "العقوبات" وتعديل العبارات التي تحمل روسيا المسؤولية عن الصراع في أوكرانيا.



وفي المقابل، أصرت الولايات المتحدة على انتقاد الصين بشكل خاص في ما يتعلق بحرية الملاحة البحرية، واتهمتها بأنها "تمثل خطرًا على الأرواح" من خلال تحركاتها ومناوراتها في بحر الصين الجنوبي.



ولا يمكن أن تصدر البيانات المشتركة لمجموعة السبع إلا بعد التوصل إلى الإجماع على النص، وأن المناقشات المستمرة قد تؤدي إلى تغيير صيغة البيان بشكل ملموس قبل عقد الاجتماع.



ويُشار إلى أن الدول الغربية كانت قد فرضت عقوبات على ما تسميه "أسطول الظل الروسي"، أي السفن التي تعتقد أنها تقوم بنقل النفط الروسي لبيعه التفافًا على العقوبات ضد موسكو والتي تم فرضها منذ عام 2022 على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.