حماس: تعاملنا بـ"إيجابية ومرونة" خلال اللقاءات مع المبعوث الأمريكي لشؤون الأسرى

وكالات

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إنها تعاملت بـ"إيجابية ومرونة كبيرة" خلال لقاءات عُقدت بين مسؤولي الحركة والمبعوث الأمريكي لشؤون الأسرى آدم بوهلر.

ونقلت وكالة "رويترز" عن القيادي في حماس طاهر النونو قوله، إن الحركة عقدت لقاءً مع المسؤول الأمريكي عن ملف الأسرى آدم بوهلر.

وأضاف "عدة لقاءات تمت بالفعل بالعاصمة القطرية الدوحة تركزت حول إطلاق سراح أحد الأسرى مزدوجي الجنسية؛ وتعاملنا بإيجابية ومرونة كبيرة بما يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن هناك تقدم ملموس في المحادثات التي تجريها الولايات المتحدة مع حركة حماس.

وفي السياق ذاته، قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أمس السبت، بأن أمريكا اقترحت أن تطلق حماس سراح 10 من الأسرى الأحياء لديها مقابل تمديد وقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة شهرين، مشيرة إلى أن المحادثات تجري دون مشاركة إسرائيل.

وقالت حركة حماس، أمس السبت، إن هناك "مؤشرات إيجابية" بشأن مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.