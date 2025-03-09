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بعد رسالة "سننتصر أو نموت".. اعتقال ابنة أحد عناصر حماس بالقدس

11:16 ص الأحد 09 مارس 2025

الشرطة الإسرائيلية

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تل أبيب - (د ب أ)

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية ابنة أحد عناصر حماس، التي تقيم في القدس الشرقية، بعد أن كتبت على سيارة الشرطة، رسالة تقول "سننتصر أو نموت" و"كتائب الشهيد عز الدين القسام" بالإضافة إلى "بأمر الله، سوف نحصدكم ونمحو أوهام دولتكم" من بين عبارات أخرى.

وقدمت الشرطة الإسرائيلية بيان المدعى، قبل تقديم لائحة اتهام ضدها، بتهمة "التهديد بتنفيذ أنشطة إرهابية والإنتماء إلى منظمة إرهابية"، حسب زعم شرطة الاحتلال وفق صحيفة صحيفة جيروزاليم بوست العبرية.

والفتاة قاصر ولم تبلغ بعد السن القانوني، وقالت الشرطة إنه عثرت في حقيبتها على دفترها المكتوب عليه "فلسطين العربية حرة بعون الله وهذا جهاد نصر أو استشهاد".

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