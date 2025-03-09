مسؤول إسرائيلي: لا تقدم في مفاوضات صفقة التبادل

وكالات

نقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن مسؤول إسرائيلي قوله، "لا يوجد تقدم في مفاوضات صفقة التبادل".

وأوضح المسؤول الإسرائيلي، أن إسرائيلي أرسلت وفد تفاوض إلى العاصمة القطرية الدوحة لمنح الولايات المتحدة والوسطاء فرصة لاستمرار وقف إطلاق النار بشكل مؤقت.

وأضاف، "حركة حماس ترفض كل المقترحات بما فيها مقترح المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف والمرحلة الثانية وفقًا لشروطنا".

وقال المسؤول، إن الوفد الإسرائيلي المفاوض سيحاول سد الفجوات، "وسنواصل التمسك بمقترح ويتكوف".

وأشار إلى أن الكابينيت يبحث مواصلة فرض ضغوط على حماس بينها وقف إدخال الماء و الكهرباء لقطاع غزة.

وقدم المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، قبل نحو أسبوع، مقترحًا، بموجبه سيتم تمديد وقف إطلاق النار في غزة لمدة 42 يومًا إضافيًا.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال الأحد الماضي، إن إسرائيل ستتبنى مقترح ويتكوف، بخصوص وقف إطلاق نار مؤقت في غزة خلال رمضان وعيد الفصح.

وذكر مكتب نتنياهو، أنه "في اليوم الأول من تنفيذ اقتراح ويتكوف، سيتم إطلاق سراح نصف الأسرى المحتجزين في غزة، سواء أحياء أو أمواتًا"، مضيفًا أن الأسرى المتبقين سيتم إطلاق سراحهم أيضًا بعد الاتفاق على وقف إطلاق نار دائم.