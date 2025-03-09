الجيش الإسرائيلي: وحدة يقودها غسان عليان لم يتم التحقيق بدورها في أحداث 7 أكتوبر

وكالات

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق الفلسطينية هي الوحيدة في الجيش التي لم يُحقق في دورها في أحداث السابع من أكتوبر 2023.

وقالت إذاعة الجيش، إن الوحدة التي يقودها اللواء غسان عليان لعبت دورًا محوريًا في صياغة السياسة الإسرائيلية تجاه قطاع غزة في السنوات الأخيرة.

وأشارت إلى أنه في السنوات التي سبقت السابع من أكتوبر، أقنع عليان المستوى السياسي بضرورة دفع التسوية مع حركة حماس في غزة.

وأضافت إذاعة جيش الاحتلال، أن عليان أوصى بإنشاء منطقة صناعية على معبر إيرز " بيت حانون"، الذي يصل بين إسرائيل وشمال قطاع غزة، وتطوير حقل "مارين" للغاز قبالة سواحل القطاع.

وتابعت: عليان أوصى بإدخال البضائع ذات الاستخدام المزدوج لقطاع غزة، زاعمة أن حماس استخدمت بعضها لتنفيذ هجوم السابع من أكتوبر.

وفتح جهاز الشاباك تحقيقًا في أحداث السابع من أكتوبر 2023، وخلص في تحقيقه إلى أن تجنب هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حركة حماس على إسرائيل كان ممكنًا، مضيفًا "سياسة الصمت سمحت لحماس باكتساب قوة هائلة".

وتابع الشاباك، "قناعتنا بانشغال حماس بالضفة الغربية كانت أحد أسباب فشلنا في التحذير من الهجوم"، مشيرًا إلى أن الانتهاكات ضد الحرم القدسي وسوء معاملة الأسرى الفلسطينيين حفزت على قرار الهجوم.