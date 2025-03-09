أوكرانيا تُعلن ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 885 ألفا و130 جنديًا

كييف - (د ب أ)

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو 885 ألفا و130 جنديا، بينهم 1180 لقوا حتفهم، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الأحد.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 10274 دبابة، منها 6 دبابات أمس السبت، و21360 مركبة قتالية مدرعة، و24206 نظام مدفعية، و1310 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1101 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 370 طائرة حربية، و331 مروحية، و28362 طائرة مسيرة، و3120 صواريخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و39933 من المركبات وخزانات الوقود، و3773 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.