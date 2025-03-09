سوريا.. إدارة الأمن ترسل تعزيزات إضافية إلى ريف طرطوس لضبط الأمن

وكالات

أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، بأن إدارة الأمن العام أرسلت تعزيزات إضافية إلى ريف طرطوس بهدف ضبط الأمن.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأحد، أن إدارة الأمن العام ترسل تعزيزات إضافية إلى منطقة القدموس بريف طرطوس، بهدف ضبط الأمن وتعزيز الاستقرار وإعادة الهدوء إلى المنطقة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار سعي السلطات السورية الجديدة لتعزيز الاستقرار الأمني في المناطق المختلفة، لا سيما في ظل التحديات التي تواجهها بعض المناطق في البلاد.

وتعاني مناطق سورية عدة من التوتر وعدم الاستقرار، حيث أسفرت الاشتباكات في منطقة الساحل إلى مقتل 1018 شخصًا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.