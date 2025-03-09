إعلام إسرائيلي: هناك تقدم ملموس في المحادثات بين أمريكا وحماس

وكالات



أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن هناك تقدم ملموس في المحادثات التي تجريها الولايات المتحدة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).



وفي السياق ذاته، قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أمس السبت، بأن الولايات المتحدة اقترحت أن تطلق حماس سراح 10 من الأسرى الأحياء لديها مقابل تمديد وقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة شهرين.



وأضافت أن المحادثات بين أمريكا وحماس تجري دون مشاركة إسرائيل.



وقالت حركة حماس، أمس السبت، إن هناك "مؤشرات إيجابية" بشأن مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.



وكان موقع "أكسيوس" الأمريكي قد نقل عن مصدرين، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجري محادثات مباشرة مع حماس حول إطلاق سراح الأسرى الأمريكيين في قطاع غزة، وإمكانية التوصل إلى اتفاق أوسع لإنهاء الحرب.



ونقل الموقع عن مصدرين، على دراية مباشرة بالمناقشات، قولهما إن المحادثات التي أجراها المبعوث الرئاسي الأمريكي لشؤون الأسرى آدم بوهلر، لم يسبق لها مثيل.



وقالت المصادر، إنه "لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن في محادثات بولر مع حماس"، مشيرة إلى أن المحادثات ركزت جزئيًا على إطلاق سراح الأسرى الأمريكيين في غزة ما يقع ضمن اختصاص بوهلر كمبعوث للأسرى.



وتابعت المصادر: "الاجتماعات بين بوهلر ومسؤولي حماس عقدت في العاصمة القطرية الدوحة خلال الأسابيع الأخيرة".



وكشفت المصادر المطلعة أن إدارة ترامب تشاورت مع إسرائيل بشأن التواصل مع حماس، لكن تل أبيب علمت بالمحادثات عبر قنوات خاصة.