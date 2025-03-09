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الرئيس السوري: ما يحدث الآن تحديات متوقعة وأدعو المواطنين للاطمئنان

07:08 ص الأحد 09 مارس 2025

أحمد الشرع

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وكالات

قال الرئيس السوري أحمد الشرع، إن ما يحدث الآن في سوريا تحديات متوقعة، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

وأضاف الرئيس السوري: "أدعو المواطنين للاطمئنان على البلد لأنه يمتلك مقومات كثيرة".

وأعلنت الوكالة السورية للأنباء "سانا"، فجر اليوم الأحد، انطلاق قوات تابعة للأمن العام من محافظة إدلب إلى الساحل السوري.

وقالت "سانا": "انطلاق رتل لقوات الأمن العام من محافظة إدلب إلى الساحل السوري لملاحقة فلول النظام البائد، وبسط الأمن والاستقرار في المنطقة"، وفقا لسكاي نيوز.

وكشفت مصادر مقربة من إدارة الأمن العام السورية عن رفع قوات وزارة الدفاع السورية والأمن العام الجاهزية الكاملة في عموم المحافظات السورية.

وذكرت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية، أن "الجيش السوري أعلن التعبئة العسكرية العامة لقواته في عدة محافظات سورية".

وأضافت المصادر: "تستعد خلايا تابعة للنظام السوري السابق في محافظات دمشق وريفها وحمص وحماة ودير الزور والساحل السوري لعمليات تخريبية مساندة لفلول النظام في محافظتي طرطوس واللاذقية".

وفي العاصمة دمشق تشهد المدينة حالة انتشار أمني كبير، فقد وضعت إدارة الأمن العام العديد من الحواجز على مداخل المدينة من الجهة الغربية، بالتزامن مع انتشار أمني في الساحات، وسيارات تابعة للأمن العام تجوب الشوارع.

ووفق المرصد السوري، فإن حصيلة الخسائر البشرية في أحداث الساحل السوري حتى مساء يوم السبت بلغت 1018 شخص.

وأوضح المرصد أن بين القتلى 745 مدني جرى تصفيتهم في مجازر طائفية.

وأكد المرصد سقوط 125 من الأمن العام وعناصر وزارة الدفاع وقوات رديفة.

ومن بين القتلى وفق المرصد 148 مسلح من فلول النظام السابق المتمردين والموالين لهم من أبناء الساحل.

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