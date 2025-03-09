إصابة 8 أشخاص إثر اقتحام سيارة مقر لبيع السيارات بولاية كاليفورنيا



وكالات

أصيب 8 أشخاص إثر اقتحام سيارة لفرع لشركة "كارماكس" في مدينة لوس أنجلوس، بجنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

قال المتحدث باسم إدارة الإطفاء في مدينة لوس أنجلوس، جوناثان توريس، إن شخصين أصيبا بجروح خطيرة في الحادث الذي وقع في وكالة بيع السيارات بمدينة إنجليوود، بينما تعرض ستة آخرون لإصابات طفيفة، وفقا لروسيا اليوم.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي آثار الحادث، حيث ظهرت سيارة متضررة تسير إلى الخلف داخل المبنى، قبل أن يهرع أحد الموظفين إلى الخارج، ثم انعطفت السيارة في منطقة الاستقبال وخرجت من الطرف الآخر للمبنى.

وفي البداية، تم الإبلاغ عن الحادث على أنه "هجوم مسلح نشط"، لكن المتحدث باسم إدارة الإطفاء في مدينة لوس أنجلوس، أوضح لاحقا أن ذلك لم يكن صحيحا.