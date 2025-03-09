كارثة جديدة.. حرائق ضخمة تجتاح أكبر الجزر في أمريكا



وكالات

شهدت لونج آيلاند، أكبر الجزر في الولايات المتحدة الأمريكية، انتشارا كبيرا لحرائق الغابات دفعت لإجلاء السكان من منازلهم وسط تحذيرات جدية من خطورة الموقف.

أعلنت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوكول، حالة الطوارئ، مشيرة إلى أن الجهات الحكومية تعمل على احتواء الحرائق التي اندلعت بالقرب من منطقة "باين بارينز"، وهي منطقة غابات تضم عدة بلدات سكنية شرق نيويورك، بحسب روسيا اليوم.

قالت هوكول: "الحرائق لا تزال خارج السيطرة حتى الآن"، مضيفة أن سكان منطقة ويستهامبتون تم إجلاؤهم، وقد تكون هناك حاجة لمزيد من عمليات الإخلاء إذا استمرت النيران في الانتشار.

وأوضحت أن المنازل ومصنعا كيميائيا ومستودعا لشركة "أمازون" معرضة للخطر بسبب تقدم النيران.

ونشر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر ألسنة اللهب وهي تتصاعد في الهواء، بينما غطى الدخان الأسود الكثيف الطرق المحيطة.

وفي وقت لاحق، أصدرت بلدة ساوثهامبتون تحذيرا بعدم إشعال أي نيران ترفيهية بسبب ارتفاع خطر انتشار الحرائق، وذلك بالتزامن مع انتشار مقاطع الفيديو التي توضح حجم الكارثة.



أكدت هوكول في بيان رسمي، أن الحرس الوطني يقدم الدعم عبر المروحيات، بالتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون المحلية.

وقالت: "سلامة المواطنين هي أولويتي القصوى، وسأبذل كل ما في وسعي لحماية سكان لونغ آيلاند".



ولم تقدّر هوكول حجم الأضرار الناجمة عن الحرائق، لكنها أشارت إلى أن النيران تنتشر بسرعة كبيرة. وبحسب بيانات الأقمار الصناعية التابعة لوكالة ناسا، امتدت النيران والدخان على مسافة تقارب 3 كيلومترات على طول طريق "صنرايز هايواي"، مما أدى إلى إغلاق جزء من هذا الطريق السريع المؤدي إلى شرق لونج آيلاند.

ووصلت النيران إلى مناطق قريبة من مطار "فرانسيس إس جابريسكي"، حيث أطلق الحرس الوطني مروحية للمساعدة في عمليات الإطفاء.

وتم إخلاء القاعدة العسكرية القريبة كإجراء احترازي حوالي، وفقا للمتحدث الرسمي شيران كامبل.