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"الأنباء السورية": إفشال هجوم لفلول النظام السابق في اللاذقية

05:09 ص الأحد 09 مارس 2025

سوريا

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وكالات

أعلنت وكالة الأنباء السورية، نقلا عن مصدر أمني، إن القوات السورية تمكنت من إفشال هجوم لفلول النظام السابق في اللاذقية، بحسب ما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

يذكر أن المرصد السوري، أعلن في الساعات الأولى من اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة المواجهات في الساحل السوري إلى أكثر من 1000 قتيل.

وقال المرصد السوري، إن حصيلة الخسائر البشرية في أحداث الساحل السوري حتى مساء يوم السبت بلغت 1018 شخص.

وأوضح أن بين القتلى 745 مدني جرى تصفيتهم في مجازر طائفية، مؤكدا سقوط 125 من الأمن العام وعناصر وزارة الدفاع وقوات رديفة.

ومن بين القتلى وفق المرصد 148 مسلح من فلول النظام السابق المتمردين والموالين لهم من أبناء الساحل.

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