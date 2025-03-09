بينهم طفلة.. إصابة 5 فلسطينيين إثر انهيار مبنى بمخيم جباليا شمالي غزة

وكالات

انهار مبنى سكني متصدع جراء الحرب على غزة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، فوق رؤوس ساكنيه في منطقة مخيم جباليا للاجئين شمالي القطاع، وفقا لروسيا اليوم.

وأصيب 5 أشخاص بينهم طفلة وسيدتان إثر انهيار المبنى، فيما هرعت طواقم الدفاع المدني والإسعاف إلى المبنى وشرعت في انتشال المصابين، دون أنباء عن سقوط قتلى.

وأعلنت وسائل إعلام فلسطينية، مقتل 3 فلسطينيين السبت، جراء استهداف القوات الإسرائيلية تجمعا للمواطنين شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وذلك رغم سريان وقف إطلاق النار.

كما لقي فلسطينيان يوم الجمعة مصرعهما في قصف شنته مسيّرة إسرائيلية على تجمع للأهالي، شرق مدينة غزة شماليّ القطاع.