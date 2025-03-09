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متطرفون يشعلون النار في 7 مركبات للجيش الألماني ببرلين

04:58 ص الأحد 09 مارس 2025

الشرطة الألمانية

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وكالات

أكدت وسائل إعلام ألمانية، أن 7 مركبات تابعة للجيش "البوندسفير" تعرضت للحرق في العاصمة برلين.

وأعلنت مجموعة يسارية متطرفة مسؤوليتها عن الحادث، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت صحيفة "بيلد": "تم إحراق 7 مركبات في منطقة شبانداو، إذ قام مجهولون بإشعال النار في مركبات تابعة للجيش الألماني".

وأضافت: "في وقت لاحق من (السبت)، أعلنت مجموعة 'Gruppe Agenda2029' على المنصة اليسارية المتطرفة 'Indymedia' مسؤوليتها عن الحادث".

وتم نشر مقطع فيديو على المنصة يظهر عدة أشخاص يتسللون إلى منطقة محاطة بسياج حيث كانت مركبات الجيش الألماني متوقفة، ويقومون بوضع ما يُعتقد أنه زجاجات مولوتوف بالقرب منها.

ووفقا لموقع "T-online"، تقوم السلطات الأمنية بالتحقيق في الحادث.

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