إعلان

إسقاط 16 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي بيلجورود وروستوف

02:07 ص الأحد 09 مارس 2025

الحرب الروسية الأوكرانية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن إسقاط 16 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي بيلجرود في غرب روسيا وروستوف بجنوب غربي البلاد.

وأشارت وزارة الدفاع في بيان لها إلى أن 10 مسيرات تم إسقاطها فوق مقاطعة بيلجورود، والـ6 الأخرى فوق روستوف، وفقا لروسيا اليوم.

وأعلنت سلطات مقاطعتي فورونيج وريزان عن إسقاط عدد من المسيرات الأوكرانية فوق أراضيهما.

وأكد حاكما المقاطعتين عدم وقوع أي إصابات أو ضحايا بين السكان نتيجة الهجمات.

ونشرت السلطات الروسية كذلك تحذيرات بشأن الهجمات الجوية المحتملة في عدد من المناطق، بما فيها جمهورية أوسيتيا الشمالية ومقاطعة ليبيتسك.

كما أعلنت الوكالة الفدرالية للنقل الجوي تعليق إقلاع واستقبال الرحلات الجوية بمطار فولجوجراد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحرب الروسية الأوكرانية روسيا أوكرانيا وقف تبادل المعلومات الاستخبارية مع أوكرانيا الدفاع الروسية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

فلسطين والجيش وصمود الشعب.. 10 رسائل من السيسي في احتفالية يوم الشهيد
بيان عاجل.. الأهلي يتمسك بتأجيل مباراة القمة ويهدد بالانسحاب من الدوري
تبدأ 15 يونيو.. وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة