كوريا الشمالية.. اختفاء 20 جنديًا نظروا إلى الرئيس خلال تدريب عسكري

وكالات

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، عن اختفاء 20 جنديا من قوات النخبة في الجيش الكوري الشمالي، بعدما نظروا إلى الرئيس كيم جونج أون أثناء تفقد القوات خلال أحد التدريبات العسكرية بالذخيرة الحية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجنود واجهوا اتهامات بتهديد سلامة الرئيس الكوري الشمالي جونج أون خلال تدريب عسكري.

وخلال التدريبات لاحظ طاقم الحرس الشخصي للرئيس الكوري الشمالي، أن الجنود نظروا بشكل مباشر نحو الزعيم، مخالفين بذلك تعليمات صارمة تحظر أي تواصل بصري أثناء تواجد الرئيس في الميدان.

وأوضحت أن السلطات الأمنية في سيول اتخذت إجراءات مشددة ضد الجنود، لافتة إلى أنه منذ وقوع الحادث لم تتم رؤيتهم قط، بينما يُعتقد أنه تم إعدامهم أو نقلهم إلى معسكرات العزل القسري.