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بعد اشتباكهما.. ترامب العلاقة بين ماسك وروبيو جيدة وأي حديث آخر مجرد كذب

01:28 ص الأحد 09 مارس 2025

دونالد ترامب

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وكالات
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن العلاقة بين وزير خارجيته ماركو روبيو وومستشاره الملياردير إيلون ماسك رائعة وأي حديث غير ذلك مجرد أخبار كاذبة.
كانت شبكة "أيه بي سي نيوز" نقلت عن مصادر مطلعة، السبت، قولهم إن إيلون ماسك اشتبك مع كبار المسؤولين، وخاصة وزير الخارجية ماركو روبيو، خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم الخميس.
وأوضحت المصادر أن معظم أعضاء مجلس الوزراء لم يتدخلوا في الخلاف بين ماسك وروبيو، وظلوا مراقبين لما يحدث.
وأضافت المصادر أن ماسك اتهم روبيو بعدم اتخاذ أي إجراءات ضد الأشخاص في قسمه، إلا أن وزير الخارجية رد على ماسك قائلًا إن كلامه غير صحيح.
وتابعت المصادر أن الرئيس دونالد ترامب كان يراقب النقاش عن كثب قبل أن يقاطع روبيو ويخبره بأن ماسك يقوم بعمل جيد.

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