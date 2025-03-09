خامنئي يرفض إجراء محادثات مع أمريكا بشأن مدى الصواريخ والنفوذ الإقليمي

طهران - (أ ب)

قال المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي السبت، إنه يرفض المساعي الأمريكية لإجراء محادثات بين البلدين، مشيرا إلى أن الهدف منها هو فرض قيود على مدى الصواريخ الإيرانية ونفوذ طهران في المنطقة.

وفي حديثه لمجموعة من المسؤولين، لم يحدد خامنئي الولايات المتحدة مباشرة، لكنه قال إن "حكومة متسلطة" تصر على دفع إيران إلى المفاوضات.

وأضاف: "محادثاتهم ليست لحل المشكلات، بل لإجبار الطرف الآخر على قبول ما يريدونه".

وجاءت تصريحات خامنئي بعد يوم من اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإرسال رسالة إليه يسعى فيها إلى التوصل إلى اتفاق جديد مع طهران يهدف إلى تقييد برنامجها النووي المتسارع، ليحل محل الاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن خلال ولايته الأولى.

وأوضح خامنئي أن المطالب الأمريكية ستكون عسكرية وستتعلق بنفوذ إيران الإقليمي.

وقال: "سيطالبون بفرض قيود على قدراتنا الدفاعية، وعلى علاقاتنا الدولية. سيقولون: لا تفعلوا هذا، لا تقابلوا هؤلاء الأشخاص، لا تذهبوا إلى هذا المكان، لا تنتجوا بعض العناصر، مدى صواريخكم يجب ألا يتجاوز مسافة معينة. هل يمكن لأي شخص أن يقبل بهذه الشروط؟"

وأكد خامنئي، الذي يمتلك القول الفصل في جميع شؤون الدولة، أن مثل هذه المحادثات لن تحل المشكلات بين إيران والغرب، ورغم أنه لم يذكر أي شخص أو دولة بالاسم، إلا أنه أشار إلى أن الضغوط لدفع إيران إلى المفاوضات تهدف إلى التأثير على الرأي العام، وأضاف: "هذه ليست مفاوضات، بل فرض وإملاء".