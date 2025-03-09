كولومبيا.. وزير الدفاع يتعهد بتحرير 29 شرطيًا مخطوفًا

بوجوتا - (أ ب)

أدان وزير الدفاع الكولومبي بيدرو سانشيز العملية التي شهدت مؤخرا خطف 29 شرطي بوكالة إنفاذ القانون في المنطقة الواقعة جنوب غربي البلاد وقال، السبت، إن الحكومة تعمل على تحريرهم.

وتم خطف 28 شرطيا وجنديا واحدا مساء الجمعة أثناء هجوم عنيف في منطقة إل بلاتيدو.

وتم إلقاء اللوم في الهجوم على مجموعة مسلحة تعرف باسم كارلوس باتينيو، وأفرادها منشقون عن القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) ولم يشاركوا في اتفاق السلام الذي تم إبرامه مع الحكومة في 2016.

ونقلت إذاعة "دابليو" عن سانشيز قوله إن المخطوفين في حالة جسدية جيدة، ويتم إطعامهم ويمكنهم التحرك في مساحة محصورة.

وحذر الرئيس جوستافو بيترو، الجمعة، من أنه سيستخدم القوة العسكرية إذا لم يتم الإفراج عن المجموعة قريبا.

