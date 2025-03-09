سوريا.. الجيش يعلن التعبئة العامة في عدّة محافظات

دمشق - (د ب أ)

كشفت مصادر مقربة من إدارة الأمن العام السورية عن رفع قوات وزارة الدفاع السورية والأمن العام الجاهزية الكاملة في عموم المحافظات السورية.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن "الجيش العربي السوري أعلن التعبئة العسكرية العامة لقواته في عدة محافظات سورية".

وأضافت المصادر "تستعد خلايا تابعة للنظام السوري السابق في محافظات دمشق وريفها وحمص وحماة ودير الزور والساحل السوري لعمليات تخريبية مساندة لفلول النظام في محافظتي طرطوس واللاذقية".

وفي العاصمة دمشق تشهد المدينة حالة انتشار أمني كبير، فقد وضعت إدارة الأمن العام العديد من الحواجز على مداخل المدينة من الجهة الغربية وانتشار أمني في الساحات وسيارات تابعة للأمن العام تجوب الشوارع.

إلى جانب ذلك، أكدت مصادر محلية في مدينة السويداء أن "المحافظة تشهد حالة من الاستنفار الكبير وسط خلاف بين الفصائل المحلية الموالية للحكومة الجديدة وأخرى مناوئة لها، بعد الخلاف الذي حصل بين قوات تابعة لحركة رجال الكرامة بقيادة فهد البلعوس ورجال حكمت الهجري بعد رفض الأخير أمس تجول سيارات تابعة للأمن العام في مدينة السويداء وسط استنفار وتوتر بين رجال الكرامة وقوات الهجري".

وفي محافظة دير الزور شرق سوريا قال مصدر في محافظة دير الزور إن "قوات الأمن العام تعرضت لهجوم من مسلحين على حواجز قرب مدينة الميادين ومدينة بقرص فوقاني قتل خلالها شخص كما تعرض حاجز بين بلدتي الطيبة ومحكان تتبع هذه الخلايا للحرس الثوري الإيراني".