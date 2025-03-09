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الاتحاد الأوروبي يطالب الجهات الخارجية باحترام سيادة سوريا

12:37 ص الأحد 09 مارس 2025

الاتحاد الأوروبي

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وكالات
أدان الاتحاد الأوروبي في بيان، الهجمات التي قيل إنها من عناصر موالية للرئيس السوري السابق بشار الأسد على قوات الحكومة المؤقتة في الساحل السوري.
وأكد الاتحاد الأوروبي، على ضرورة حماية المدنيين في جميع الظروف مع الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني.
ودعا الاتحاد الأوروبي، جميع الجهات الخارجية إلى احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، معربا عن إدانته أي محاولات لزعزعة الاستقرار وتقويض الانتقال السلمي الشامل في سوريا.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان، السبت، بارتفاع حصيلة قتلى أعمال العنف على الساحل السوري إلى أكثر من ألف قتيل.

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