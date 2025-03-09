سوريا.. رتل عسكري يتحرك من إدلب إلى مناطق الساحل لبسط الأمن

وكالات

قالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن رتلا من الأمن العام ينطلق من محافظة إدلب إلى الساحل لملاحقة فلول النظام البائد وبسط الأمن والاستقرار في المنطقة.

وذكر مسؤول أمني في منطقة الساحل السوري، أن فلول النظام استخدموا أمس مدنيين دروعا بشرية، مؤكدا أن عمليات ملاحقتهم متواصلة.

وأشار المسؤول الأمني بمنطقة الساحل السوري ساجد لله الديك في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إلى قوات الأمن العام ألقت القبض على شخصيات هامة من رموز النظام في جبلة.

وأكد الديك، أنه مهمة الإدارة السورية الجديدة حفظ النظام والحفاظ على العيش المشترك، موضحا أن محافظتي اللاذقية وطرطوس تضمان غالبية فلول النظام، مشيرا إلى أن فلول النظام يتمركزون في أحراش الساحل.

وكشف الديك، أن السلطات السورية رصدت وجود فلول للنظام بالقرداحة وجبلة، لافتا إلى أنه من المتوقع انتهاء ملاحقة فلول النظام خلال أسبوع.

وأضاف ساجد لله الديك مسؤول أمني بمنطقة الساحل السوري: "أعداء سوريا يريدون اللعب على الوتر الطائفي ونريد بناء بلدنا مع جميع الطوائف كسوريين".

وأوضح الديك، أن فلول النظام يتبعون أسلوب حرب العصابات، مؤكدا أن الإدارة السورية الجديدة تتحفظ لدواع على ذكر من يرسل مساعدات للفلول.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان، السبت، بارتفاع حصيلة قتلى أعمال العنف على الساحل السوري إلى أكثر من ألف قتيل