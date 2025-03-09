زيلينسكي يدعو إلى تشديد العقوبات على روسيا

كييف - (د ب أ)

مع استمرار الضربات الجوية الروسية، جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت، دعوته إلى فرض عقوبات أشد على موسكو، مشددا على ضرورة حماية الأرواح وتعزيز الدفاعات الجوية لمواجهة الهجمات المتواصلة.

وعقب الغارة الجوية الروسية على مدينة دوبروبيليا، كتب زيلينسكي على فيسبوك: "تُظهر هذه الهجمات أن أهداف روسيا لم تتغير".

وأضاف: "لهذا السبب، من الضروري أن نبذل قصارى جهدنا لحماية الأرواح، وتعزيز دفاعاتنا الجوية، وتشديد العقوبات ضد روسيا".

وفي ظل تعليق المساعدات العسكرية الأمريكية الأخيرة لأوكرانيا، يرى الخبراء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستغل الفرصة لتسريع تحقيق أهدافه الحربية.

ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية في السيطرة الكاملة على المناطق المتنازع عليها في دونيتسك ولوهانسك وخيرسون وزابوريجيا، والتي لا تزال تخضع لاحتلال جزئي من قبل القوات الروسية.