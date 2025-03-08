إعلان

مسؤول سوري: اللاذقية وطرطوس تضمان غالبية فلول النظام السابق

11:59 م السبت 08 مارس 2025

سوريا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال مسؤول أمني في منطقة الساحل السوري، إن فلول النظام استخدموا أمس مدنيين دروعا بشرية، مؤكدا أن عمليات ملاحقتهم متواصلة.

وأشار المسؤول الأمني بمنطقة الساحل السوري ساجد لله الديك في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إلى قوات الأمن العام ألقت القبض على شخصيات هامة من رموز النظام في جبلة.

وأكد الديك، أنه مهمة الإدارة السورية الجديدة حفظ النظام والحفاظ على العيش المشترك، موضحا أن محافظتي اللاذقية وطرطوس تضمان غالبية فلول النظام، مشيرا إلى أن فلول النظام يتمركزون في أحراش الساحل.

وكشف الديك، أن السلطات السورية رصدت وجود فلول للنظام بالقرداحة وجبلة، لافتا إلى أنه من المتوقع انتهاء ملاحقة فلول النظام خلال أسبوع.

وأضاف ساجد لله الديك مسؤول أمني بمنطقة الساحل السوري: "أعداء سوريا يريدون اللعب على الوتر الطائفي".

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان، السبت، بارتفاع حصيلة قتلى أعمال العنف على الساحل السوري إلى أكثر من ألف قتيل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اللاذقية طرطوس فلول نظام الأسد سوريا بشار الأسد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

ارتفاع مؤقت وتحذير.. الأرصاد تعلن طقس تاسع أيام رمضان بالقاهرة الكبرى
12 ألف صائم يفطرون معًا في أكبر إفطار رمضاني بالخصوص- صور