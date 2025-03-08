كولومبيا.. مقتل وإصابة 4 أشخاص بانهيار أرضي غربي البلاد

بوجوتا - (أ ب)

قال مسؤولون اليوم السبت، إن الأمطار الغزيرة تسببت في انهيار أرضي في جنوب غربي كولومبيا، مما أسفر عن مقتل شخص على الأقل، وهناك ثلاثة أشخاص آخرين في عداد المفقودين.

وأفاد نيكولاس تورو، عمدة بلدة باستو، الذي تحدث مع موقع "إل كورنتراستي نوتيسياس" المحلي الإخباري بأن الضحية انجرف وهو داخل سيارته جراء الانزلاق الأرضي الذي وقع أمس الجمعة.

وقالت وحدة إدارة المخاطر الوطنية، قبل أن يتم العثور على الجثة اليوم، إن هناك أربعة أشخاص في عداد المفقودين وتم إنقاذ 38 شخصا آخرين، وذكرت أن الانهيار الأرضي أضر بإجمالي ما يربو على 200 شخص ودمر 65 منزلا.

وتم الاستعانة بمعدات ثقيلة لإعادة افتتاح الطرق واستعادة خدمة المياه، التي تم تعليقها في منطقة سياحية تحظى بشعبية كبيرة قرب بحيرة لا كوتشا.