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حماس تنفي التقارير عن انفتاحها على هدنة مؤقتة في غزة

11:39 م السبت 08 مارس 2025

محمود مرداوي القيادي في حماس

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وكالات

نفت حركة حماس على لسان القيادي في الحركة محمود مرداوي، السبت، ما تم تداوله بشأن تلقي الوسطاء رسائل تفيد بانفتاح الحركة على هدنة مؤقتة في قطاع غزة.

وأكد مرداوي، تمسك الحركة بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع ضرورة الانتقال إلى مفاوضات المرحلة الثانية وفقا للمحددات المتفق عليها.

وقالت هيئة البث العبرية، السبت، إن هناك مقترح أمريكي جديد بالإفراج عن 10 أسرى إسرائيليين مقابل تمديد وقف النار شهرين، مؤكدة أن المفاوضات المباشرة بين واشنطن وحماس مستمرة دون تدخل إسرائيلي.

‏وأفادت قناة "العربية – الحدث" نقلا عن مصادر، بأن هناك اتفاق على إقرار هدنة مؤقتة بين حماس وإسرائيل خلال شهر رمضان، لافتة إلى أن حماس أبلغت الوسطاء أنها منفتحة على هدنة مؤقتة.

من جانبها، أكدت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية نقلا عن مصدر إسرائيلي، أن المحادثات المباشرة بين الولايات المتحدة وحماس لم تسفر عن نتائج.

وفي قو تسابق من اليوم، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن هناك "مؤشرات إيجابية" بشأن مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

وأكد المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، أن جهود الوسطاء المصريين والقطريين مستمرة لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والمؤشرات إيجابية بشأن بدء مفاوضات المرحلة الثانية.

وأشار القانوع، إلى أن وفد من الحركة يبحث في القاهرة سبل بدء مفاوضات المرحلة الثانية وإلزام الاحتلال بها وآليات تطبيق مخرجات القمة العربية.

وأضاف أن هناك مؤشرات إيجابية بشأن استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وبدء مفاوضات المرحلة الثانية.

وتابع المتحدث باسم حماس: "نؤكد جاهزيتنا لخوض مفاوضات المرحلة الثانية بما يحقق مطالب شعبنا"، داعيًا لتكثيف الجهود لإغاثة قطاع غزة ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني.

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