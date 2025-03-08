إعلان

البيت الأبيض: التعامل مع إيران يمكن أن يكون عسكريًا أو عبر اتفاق

11:18 م السبت 08 مارس 2025

البيت الأبيض

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، السبت، إن واشنطن تأمل أن تضع إيران شعبها ومصالحها العليا فوق الإرهاب والتعامل معها يمكن أن يكون عسكريا أو من خلال إبرام اتفاق.

ونفت إيران على لسان وزير خارجيتها عباس عراقجي، السبت، تسلمها أي رسالة حتى الآن من الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، اليوم السبت، إن"بعض الدول تصر على محادثات لفرض مطالبها وليس لحل القضايا"، موضحًا أن "طهران لن تتفاوض تحت ضغط من أي دولة تمارس البلطجة".

وأكد خامنئي، أن "إيران لن تقبل أبدًا مطالب كبح برنامجها الصاروخي"، مشيرًا إلى أن"بعض الدول المتنمرة تريد فرض مطالبها على إيران".

وقال المرشد الأعلى الإيراني، إن الغرب وأمريكا يريدون فرض توقعاتهم الجديدة على الجانب المقابل عبر مسار التفاوض، موضحًا أنّ "الموضوع لن يقتصر على الملف النووي، إنما سيطرحون ملفات وتوقعات جديدة وسنرفضها".

وتابع خامنئي: "إنهم يتحدثون عن المفاوضات في الإعلام للضغط عن طريق الرأي العام ويريدون فرض سيطرتهم عبر المفاوضات".

وشدد على أنّ "مطالبة إيران بالالتزام بالاتفاق النووي بينما لم تلتزم الدول الأوروبية بتعهداتها وقاحة".

وأضاف: "المعايير المزدوجة في الغرب تكشف زيف ادعاءاتهم والحضارة الغربية كشفت عن حقيقتها"، متسائلًا: "هل تستطيع في الغرب أن تحتج على الجرائم التي تُرتكب في فلسطين ولبنان وغيرها؟".

وتأتي تصريحات خامنئي، بعدما صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة مع شبكة "فوكس بيزنس"، بأنه بعث برسالة إلى المرشد الإيراني، أعرب فيها عن تفضيله للتفاوض بدل الخيار العسكري، للتعامل مع ملف طهران النووي.

ومن جانبها، نفت بعثة طهران الدائمة لدى الأمم المتحدة تلقي رسالة من ترامب، قائلة: "لم نتلق مثل هذه الرسالة حتى الآن"، حسب وكالة "مهر" الإيرانية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

البيت الأبيض إيران واشنطن كارولين ليفيت
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

ارتفاع مؤقت وتحذير.. الأرصاد تعلن طقس تاسع أيام رمضان بالقاهرة الكبرى
12 ألف صائم يفطرون معًا في أكبر إفطار رمضاني بالخصوص- صور