البيت الأبيض: التعامل مع إيران يمكن أن يكون عسكريًا أو عبر اتفاق

وكالات

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، السبت، إن واشنطن تأمل أن تضع إيران شعبها ومصالحها العليا فوق الإرهاب والتعامل معها يمكن أن يكون عسكريا أو من خلال إبرام اتفاق.

ونفت إيران على لسان وزير خارجيتها عباس عراقجي، السبت، تسلمها أي رسالة حتى الآن من الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، اليوم السبت، إن"بعض الدول تصر على محادثات لفرض مطالبها وليس لحل القضايا"، موضحًا أن "طهران لن تتفاوض تحت ضغط من أي دولة تمارس البلطجة".

وأكد خامنئي، أن "إيران لن تقبل أبدًا مطالب كبح برنامجها الصاروخي"، مشيرًا إلى أن"بعض الدول المتنمرة تريد فرض مطالبها على إيران".

وقال المرشد الأعلى الإيراني، إن الغرب وأمريكا يريدون فرض توقعاتهم الجديدة على الجانب المقابل عبر مسار التفاوض، موضحًا أنّ "الموضوع لن يقتصر على الملف النووي، إنما سيطرحون ملفات وتوقعات جديدة وسنرفضها".

وتابع خامنئي: "إنهم يتحدثون عن المفاوضات في الإعلام للضغط عن طريق الرأي العام ويريدون فرض سيطرتهم عبر المفاوضات".

وشدد على أنّ "مطالبة إيران بالالتزام بالاتفاق النووي بينما لم تلتزم الدول الأوروبية بتعهداتها وقاحة".

وأضاف: "المعايير المزدوجة في الغرب تكشف زيف ادعاءاتهم والحضارة الغربية كشفت عن حقيقتها"، متسائلًا: "هل تستطيع في الغرب أن تحتج على الجرائم التي تُرتكب في فلسطين ولبنان وغيرها؟".

وتأتي تصريحات خامنئي، بعدما صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة مع شبكة "فوكس بيزنس"، بأنه بعث برسالة إلى المرشد الإيراني، أعرب فيها عن تفضيله للتفاوض بدل الخيار العسكري، للتعامل مع ملف طهران النووي.

ومن جانبها، نفت بعثة طهران الدائمة لدى الأمم المتحدة تلقي رسالة من ترامب، قائلة: "لم نتلق مثل هذه الرسالة حتى الآن"، حسب وكالة "مهر" الإيرانية.