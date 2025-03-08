مقابل الإفراج عن 10 أسرى أحياء.. مبادرة أمريكية لتمديد وقف النار بغزة

وكالات

كشفت هيئة البث العبرية نقلا عن مصدر إسرائيلي، السبت، عن وجود مبادرة أمريكية جديدة تقضي بالإفراج عن 10 أسرى أحياء مقابل نحو شهرين من وقف إطلاق النار في غزة.

وأكد المصدر الإسرائيلي، أن جلسة الكابينت غدا مهمة جدا وستحدد الخطوات القادمة لإسرائيل بشأن المفاوضات، لافتا إلى أن المفاوضات المباشرة بين واشنطن وحماس مستمرة دون تدخل إسرائيلي.

‌‏وأفادت قناة "العربية – الحدث" نقلا عن مصادر، بأن هناك اتفاق على إقرار هدنة مؤقتة بين حماس وإسرائيل خلال شهر رمضان، لافتة إلى أن حماس أبلغت الوسطاء أنها منفتحة على هدنة مؤقتة.

من جانبها، أكدت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية نقلا عن مصدر إسرائيلي، أن المحادثات المباشرة بين الولايات المتحدة وحماس لم تسفر عن نتائج.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن هناك "مؤشرات إيجابية" بشأن مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

وأكد المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، أن جهود الوسطاء المصريين والقطريين مستمرة لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والمؤشرات إيجابية بشأن بدء مفاوضات المرحلة الثانية.

وأشار القانوع، إلى أن وفد من الحركة يبحث في القاهرة سبل بدء مفاوضات المرحلة الثانية وإلزام الاحتلال بها وآليات تطبيق مخرجات القمة العربية.

وأضاف أن هناك مؤشرات إيجابية بشأن استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وبدء مفاوضات المرحلة الثانية.

وتابع المتحدث باسم حماس: "نؤكد جاهزيتنا لخوض مفاوضات المرحلة الثانية بما يحقق مطالب شعبنا"، داعيًا لتكثيف الجهود لإغاثة قطاع غزة ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني.