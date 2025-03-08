حماس: أوضحنا للوسطاء رفضنا تمديد المرحلة الأولى لاتفاق وقف النار

وكالات

قال المتحدث باسم حماس حازم قاسم، السبت، إن المناقشات جارية مع الوسطاء لبدء المرحلة الثانية من المفاوضات، مشيرا إلى أن الحركة وضعت 3 محددات للمفاوضات هي إجراء عملية تبادل والانسحاب الكامل من القطاع والتعهد بعدم العودة للعدوان.

وأكد قاسم في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، أن الأمر منوط بالاحتلال لإبداء جدية للوسطاء من أجل استمرار مراحل الاتفاق، لافتا إلى أن الحركة أوضحت للوسطاء رفضها تمديد المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأبدى قاسم، استعداد حماس لإجراء عملية تبادل أسرى بمفاتيح جديدة في المرحلة الثانية للاتفاق، مضيفا "لا مشكلة لدينا في اللقاء بممثلي الإدارة الأمريكية لإدراكنا أنها تملك الضغط على الاحتلال".

وأوضح المتحدث باسم حماس، أنه لا نمانع لدى الحركة من إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين الذين يحملون الجنسية الأمريكية ولكن في إطار اتفاق شامل، مشددا على ضرورة إدانة استخدام الاحتلال التجويع سلاحا ضد الفلسطينيين في غزة خلال شهر رمضان.

وذكر ديوان حكومة الاحتلال الإسرائيلي في بيان، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيرسل وفدا إلى العاصمة القطرية الدوحة الاثنين في محاولة لدفع مفاوضات وقف إطلاق النار.