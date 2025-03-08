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بعد رسالة سورية.. العراق ينفي تواجد ماهر الأسد على أراضيه

10:47 م السبت 08 مارس 2025

ماهر الأسد

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وكالات

نفى مصدر مطلع في الحكومة العراقية، صحة الأخبار المتداولة بشأن مغادرة ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد أو وجوده في العراق.

وأكد المصدر الحكومي في تصريحات لقناة "للجزيرة"، أن هذه الشائعات تهدف إلى خلط الأوراق وزج العراق بالقضايا الداخلية للدول، مشددا على التزام بغداد باحترام الشؤون الداخلية للدول خاصة دول الجوار.

وكان تحالف "متحدون" السنّي في سوريا، حذّر الحكومة العراقية من التورط في ما تشهده محافظات الساحل السوري من توترات أمنية.

وذكرت وسائل إعلام عراقية، أن الحكومة السورية بعثت برسالة إلى بغداد تطالبها فيها بعد السماح باستخدام الأراضي العراقية كمُنطلق للهجمات ضد سوريا، فضلا عن التعاون الاستخباراتي.

إلى جانب ذلك، حّرت الحكومة السورية، بغداد من تشكيل غرفة عمليات تضم ماهر الأسد وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وحزب الله اللبناني، من أجل زعزعة استقرار سوريا.

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