بوليتيكو: أوروبا تسعى لمساعدة الاستخبارات الأوكرانية بعد تخلي أمريكا

وكالات

أفادت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، بأن حلفاء أوكرانيا في أوروبا يسارعون لملء الفراغ الذي خلفته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف تبادل المعلومات الاستخبارية معها، مشيرة إلى أنه من المرجح أن تقع المهمة على عاتق دول مثل بريطانيا وفرنسا وإلى حدٍ ما ألمانيا.

وقالت الصحيفة، إنه من غير المحتمل أن تتمكن هذه الدول من محاكاة نطاق وحجم مجتمع الاستخبارات الأمريكي الواسع.

ونقلت "بوليتيكو" عن مسؤول أوروبي مطلع قوله، "لسنا متأكدين من أن الدول الأوروبية قادرة حقًا على سد هذه الفجوة".

وفي وقتٍ سابق، قالت مورجان أورتاجوس، نائبة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، لقناة "فوكس نيوز"، إن تعليق تبادل المعلومات الاستخبارية مؤقتًا هو "رسالة بسيطة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي للقدوم لطاولة التفاوض".

وأوقفت الولايات المتحدة تبادل المعلومات الاستخبارية مع أوكرانيا، في خطوة من شأنها أن تعيق قدرة الجيش الأوكراني على استهداف القوات الروسية.

وأوضح مسؤولون أمريكيون، أنه تم تجميد قنوات الاستخبارات مع الجانب الأوكراني بالكامل. كما أشاروا إلى أن تعاون المخابرات الأمريكية ضروري من أجل تمكين القوات الأوكرانية من تحديد الأهداف الروسية وضربها، وفق ما نقلت صحيفة "فاينانشال تايمز"، الأربعاء.

فيما لفت أحد المسؤولين إلى أن واشنطن تتبادل معلومات الاستخبارات عن روسيا وأوكرانيا مع حلفائها ومنهم المملكة المتحدة.

وفي وقتٍ سابق، علقت أمريكا المساعدات العسكرية لأوكرانيا، على خلفية المشادة الكلامية الحادة بين الرئيسين دونالد ترامب وفلوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض يوم الجمعة الماضي.