الجيش الإسرائيلي يوجه ضربات لأهداف في سوريا

وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، توجيه ضربات عبر غارات وأنشطة عسكرية على الأرض لأهداف في سوريا، موضحًا أنه سيواصل نشاطه الدفاعي لحماية إسرائيل ومواطنيها لإزالة أي تهديد، وفق زعمه.

وتعاني سوريا من إنعدام للأمن والاستقرار، إذ اندلعت اشتباكات أول أمس الخميس، في المنطقة الساحلية السورية عقب سلسلة من الهجمات والكمائن التي ألقي باللوم فيها على أنصار الرئيس السابق بشار الأسد المسلحين التي استهدفت قوات الحكومة الانتقالية.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بارتفاع حصيلة المواجهات في الساحل السوري إلى أكثر من 600 قتيلًا.