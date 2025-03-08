وزير الخارجية الإيراني: إنعدام الاستقرار في سوريا لا يخدم سوى إسرائيل

وكالات

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لنظيره التركي هاكان فيدان، إن مسؤولية السلطات الجديدة في سوريا حماية أمن وحياة جميع فئات الشعب السوري.

وأشار عراقجي، إلى أن عدم الاستقرار في سوريا لا يخدم سوى الكيان الصهيوني ويفتح المجال أمام استغلال الوضع من قبل الجماعات الإرهابية والمتطرفة.

فيما دعا لتحرك حاسم وموحد من العالم الإسلامي لمنع المؤامرة الاستعمارية بفلسطين.

وذكرت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، أن عراقجي، الذي زار جدة للمشاركة في الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على هامش الاجتماع.

وأشار عراقجي إلى التطورات الخطيرة التي تشهدها سوريا، مؤكدًا مسؤولية السلطات السورية الجديدة في حماية أمن وأرواح جميع فئات وشرائح الشعب السوري".

كما دعا وزير الخارجية الإيراني، إلى "تحرك حاسم وموحد من العالم الإسلامي لمنع المؤامرة الاستعمارية لتدمير فلسطين من خلال التهجير القسري لأهالي غزة أو ضم الضفة الغربية للكيان الصهيوني".

ومن جانبه أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، جهود تركيا في هذا الصدد، مشيرًا إلى "الاهتمام المشترك للدول الإسلامية بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتحرره من الاحتلال".

وأشار الى "الأهمية الكبيرة للعلاقات الثنائية بين تركيا وإيران وتعزيزها في مختلف المجالات".

واندلعت اشتباكات أول أمس الخميس، في المنطقة الساحلية السورية عقب سلسلة من الهجمات والكمائن التي ألقي باللوم فيها على أنصار الرئيس السابق بشار الأسد المسلحين التي استهدفت قوات الحكومة الانتقالية.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بارتفاع حصيلة المواجهات في الساحل السوري إلى أكثر من 600 قتيلًا.