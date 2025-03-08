فرنسا تعرب عن قلقلها إزاء أعمال العنف في سوريا

وكالات

أعربت الخارجية الفرنسية عن قلقها إزاء أعمال العنف الخطيرة التي وقعت في سوريا خلال الأيام الأخيرة في طرطوس واللاذقية.

ودعت الخارجية الفرنسية السلطات السورية المؤقتة إلى ضمان إجراء تحقيقات مستقلة تكشف الحقيقة كاملة عن جرائم العنف ومحاسبة المسؤولين عنها.

وقالت إنه يجب ضمان انتقال سياسي سلمي وشامل في سوريا بعيدًا عن التدخلات الخارجية بما يضمن الحفاظ على التعددية العرقية والطائفية.

واندلعت اشتباكات أول أمس الخميس، في المنطقة الساحلية السورية عقب سلسلة من الهجمات والكمائن التي ألقي باللوم فيها على أنصار الرئيس السابق بشار الأسد المسلحين التي استهدفت قوات الحكومة الانتقالية.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بارتفاع حصيلة المواجهات في الساحل السوري إلى أكثر من 600 قتيلًا.

وأوضح المرصد، اليوم السبت، أن "مناطق الساحل السوري وجبال اللاذقية شهدت أحداثًا مؤلمة.. راح ضحيتها المئات من المواطنين بينهم نساء وأطفال".

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، إن "قوات الأمن وعناصر وزارة الدفاع والقوات الرديفة لها قامت بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان، وسط غياب الرادع القانوني لهؤلاء".