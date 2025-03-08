إعلان

فرنسا تعرب عن قلقلها إزاء أعمال العنف في سوريا

08:16 م السبت 08 مارس 2025

وزارة الخارجية الفرنسية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعربت الخارجية الفرنسية عن قلقها إزاء أعمال العنف الخطيرة التي وقعت في سوريا خلال الأيام الأخيرة في طرطوس واللاذقية.

ودعت الخارجية الفرنسية السلطات السورية المؤقتة إلى ضمان إجراء تحقيقات مستقلة تكشف الحقيقة كاملة عن جرائم العنف ومحاسبة المسؤولين عنها.

وقالت إنه يجب ضمان انتقال سياسي سلمي وشامل في سوريا بعيدًا عن التدخلات الخارجية بما يضمن الحفاظ على التعددية العرقية والطائفية.

واندلعت اشتباكات أول أمس الخميس، في المنطقة الساحلية السورية عقب سلسلة من الهجمات والكمائن التي ألقي باللوم فيها على أنصار الرئيس السابق بشار الأسد المسلحين التي استهدفت قوات الحكومة الانتقالية.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بارتفاع حصيلة المواجهات في الساحل السوري إلى أكثر من 600 قتيلًا.

وأوضح المرصد، اليوم السبت، أن "مناطق الساحل السوري وجبال اللاذقية شهدت أحداثًا مؤلمة.. راح ضحيتها المئات من المواطنين بينهم نساء وأطفال".

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، إن "قوات الأمن وعناصر وزارة الدفاع والقوات الرديفة لها قامت بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان، وسط غياب الرادع القانوني لهؤلاء".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الخارجية الفرنسية الخارجية الفرنسية أعمال العنف في سوريا سوريا المرصد السوري لحقوق الإنسان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

فلسطين والجيش وصمود الشعب.. 10 رسائل من السيسي في احتفالية يوم الشهيد
بيان عاجل.. الأهلي يتمسك بتأجيل مباراة القمة ويهدد بالانسحاب من الدوري
تبدأ 15 يونيو.. وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة