الشرطة: امرأة إسرائيلية ومضيفتها الهندية تتعرضان لاغتصاب جماعي جنوبي الهند

نيودلهي (أ ب)

قالت الشرطة في جنوب الهند، اليوم السبت، إنها ألقت القبض على رجلين فيما يتعلق بمزاعم اغتصاب جماعي لإسرائيلية وامرأة محلية.

وكانت الإسرائيلية والمضيفة تتأملان النجوم مع ثلاثة مسافرين رجال، أمريكي وهنديين، في بلدة كوبال جنوبي ولاية كارناتاكا مساء أمس الأول الخميس، حسبما قال مسؤول الشرطة رام إل أراسيدي.

ووفقًا للتحقيقات الأولية، اقترب منهم ثلاثة رجال يستقلون دراجة نارية وطلبوا منهم المال. وقال أراسيدي إن الرجال ألقوا الرجال المسافرين في قناة مياه قريبة بعد مشادة واعتدوا جنسيًا على المرأتين.

وأشار إلى أن أحد السائحين الهنديين غرق وتم انتشال جثته اليوم، مضيفًا أن الأمريكي والهندي الآخر سبحا لبر الأمان.

وذكر أراسيدي، أن الشرطة شكلت فريق تحقيق خاص ألقى القبض على رجلين من الثلاثة المشتبه بهم اليوم. وتم التحقيق معهما على خلفية الاشتباه في تورطهما في الشروع في القتل والاغتصاب الجماعي والسرقة بالإكراه.