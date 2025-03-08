نتنياهو يجري تقييمًا للوضع بشأن مفاوضات إطلاق سراح الأسرى

وكالات

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سيجري مساء اليوم السبت تقييمًا للوضع حول مفاوضات إطلاق سراح الأسرى.

وأضافت البث الإسرائيلية، أن نتنياهو سيعقد غدًا اجتماعًا مع أعضاء الكابينت الأمني لمناقشة آخر التطورات.

وفي وقتٍ سابق من اليوم السبت، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن هناك "مؤشرات إيجابية" بشأن مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

وأكد المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، أن جهود الوسطاء المصريين والقطريين مستمرة لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والمؤشرات إيجابية بشأن بدء مفاوضات المرحلة الثانية.

وأشار القانوع، إلى أن وفد من الحركة يبحث في القاهرة سبل بدء مفاوضات المرحلة الثانية وإلزام الاحتلال بها وآليات تطبيق مخرجات القمة العربية.