عائلات الأسرى الإسرائيليين: نحن في حالة طوارئ ومن المحتمل العودة للحرب خلال أسبوع

وكالات

قالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، "نحن في حالة طوارئ ومن المحتمل العودة إلى الحرب خلال أسبوع".

وأشارت عائلات الأسرى، إلى أن الحرب ستقتل الأسرى الإسرائيليين، مشيرةً إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حول حياتهم إلى لعبة شطرنج لخدمة مصالحه.

وتساءلت العائلات، كيف يعقل أن الرئيس دونالد ترامب يهتم بحياة الأسرى الإسرائيليين أكثر من نتنياهو؟، موضحة أن نتنياهو يتعمد إيجاد أزمة في محادثات الصفقة للعودة إلى الحرب.

وتابعت عائلات الأسرى الإسرائيليين، "ما دامت إسرائيل في حالة حرب فنتنياهو يتهرب من قضايا محاكمته بالفساد، والحرب لن تعيد الأسرى بل ستقتلهم. فقط صفقة التبادل من دفعة واحدة ستنقذهم".

وذكرت العائلات التقرير الذي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية التي كشفت أن 41 أسيرًا إسرائيليًا قُتلوا خلال الحرب.

وقالت العائلات، إن مصالح نتنياهو لا تتماهى مع مصلحة إسرائيل التي تطالب بإعادة الأسرى، مضيفةً "علينا المواصلة بكل قوة من أجل إعادة الأسرى".

وتابعت: "نقول للرئيس الأمريكي ترامب لا تسمح لنتنياهو بالتضحية بأرواح الأسرى؛ والحرب لن تعيدهم".