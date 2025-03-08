حزب الله ينفي علاقته بأحداث العنف التي تشهدها سوريا

وكالات

نفى حزب الله اللبناني علاقته بأحداث العنف والاشتباكات التي تشهدها سوريا، منذ أول أمس الخميس.

وقال الحزب اللبناني، "تدأب بعض الجهات على الزجّ باسمنا فيما يجري من أحداث في سوريا واتهامنا بأننا طرف في ‏الصراع القائم هناك".

وأضاف، "ننفي‏ بشكل واضح وقاطع هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة".

وتابع حزب الله، "ندعو وسائل الإعلام ‏إلى توخّي الدقة في نقل الأخبار وعدم الانجرار وراء حملات التضليل التي تخدم أهدافًا سياسية وأجندات ‏خارجية مشبوهة".

واندلعت اشتباكات أول أمس الخميس، في المنطقة الساحلية السورية عقب مجموعة من الهجمات والكمائن التي ألقي باللوم فيها على أنصار الأسد المسلحين استهدفت قوات الحكومة الانتقالية.

وأسفرت العمليات عن مقتل 340 سوريًا، ووقعت الحصيلة الأكبر من القتلى باليوم الأول، في مدينة بانياس في ريف طرطوس، حيث قتل 60 مدنيًا في هجوم مكثف، وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان الذي أدان تلك العمليات.