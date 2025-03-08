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سوريا.. اتفاق أمني في وادي العيون بحماة لضبط الأمن وتسليم المطلوبين

05:30 م السبت 08 مارس 2025

سوريا.. اتفاق أمني في وادي العيون بحماة لضبط الأمن

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وكالات

قالت الداخلية السورية، إنه تم التوصل إلى اتفاق مع الوجهاء في منطقة وادي العيون بمحافظة حماة لدخول إدارة الأمن العام والانتشار بداخلها وتثبيت عدة حواجز.

كما يقتضي الاتفاق بتثبيت نقاط أمنية داخل البلدة بهدف فرض الأمن وملاحقة المطلوبين.

وجاء ذلك بعد تصاعد التوتر إثر مقتل عناصر من الأجهزة الأمنية ووزارة الدفاع على يد مسلحين فرّوا إلى المنطقة، بحسب ما ذكرت صحيفة "الوطن".

واندلعت اشتباكات أول أمس الخميس، في المنطقة الساحلية السورية عقب مجموعة من الهجمات والكمائن التي ألقي باللوم فيها على أنصار الأسد المسلحين استهدفت قوات الحكومة الانتقالية.

وأسفرت العمليات عن مقتل 340 سوريًا، ووقعت الحصيلة الأكبر من القتلى باليوم الأول، في مدينة بانياس في ريف طرطوس، حيث قتل 60 مدنيًا في هجوم مكثف، وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان الذي أدان تلك العمليات.

وطالب المرصد، المجتمع الدولي بالتحرك العاجل وإرسال فرق تحقيق دولية مختصة لتوثيق الانتهاكات الجسيمة التي طالت المدنيين.

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