الصليب الأحمر يعرب عن قلقه إزاء عمليات العنف في سوريا

وكالات

أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قلقها إزاء التقارير عن أعمال العنف التي أسفرت عن سقوط قتلى بمنطقة الساحل السوري خاصة في اللاذقية وطرطوس.

ودعت اللجنة الدولية الأطراف المعنية في سوريا لاحترام أرواح المدنيين وممتلكاتهم وضمان المرور الآمن للأشخاص الفارين من العنف.

وشهدت المنطقة الساحلية السورية سلسلة من الاشتباكات التي اندلعت أول أمس الخميس، عقب مجموعة من الهجمات والكمائن التي ألقي باللوم فيها على أنصار الأسد المسلحين استهدفت قوات الحكومة الانتقالية.

وأسفرت العمليات عن مقتل 340 سوريًا، ووقعت الحصيلة الأكبر من القتلى باليوم الأول، في مدينة بانياس في ريف طرطوس، حيث قتل 60 مدنيًا في هجوم مكثف، وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان الذي أدان تلك العمليات.

وطالب المرصد، المجتمع الدولي بالتحرك العاجل وإرسال فرق تحقيق دولية مختصة لتوثيق الانتهاكات الجسيمة التي طالت المدنيين.