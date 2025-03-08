إعلان

الصليب الأحمر يعرب عن قلقه إزاء عمليات العنف في سوريا

05:23 م السبت 08 مارس 2025

الصليب والهلال الأحمر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قلقها إزاء التقارير عن أعمال العنف التي أسفرت عن سقوط قتلى بمنطقة الساحل السوري خاصة في اللاذقية وطرطوس.

ودعت اللجنة الدولية الأطراف المعنية في سوريا لاحترام أرواح المدنيين وممتلكاتهم وضمان المرور الآمن للأشخاص الفارين من العنف.

وشهدت المنطقة الساحلية السورية سلسلة من الاشتباكات التي اندلعت أول أمس الخميس، عقب مجموعة من الهجمات والكمائن التي ألقي باللوم فيها على أنصار الأسد المسلحين استهدفت قوات الحكومة الانتقالية.

وأسفرت العمليات عن مقتل 340 سوريًا، ووقعت الحصيلة الأكبر من القتلى باليوم الأول، في مدينة بانياس في ريف طرطوس، حيث قتل 60 مدنيًا في هجوم مكثف، وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان الذي أدان تلك العمليات.

وطالب المرصد، المجتمع الدولي بالتحرك العاجل وإرسال فرق تحقيق دولية مختصة لتوثيق الانتهاكات الجسيمة التي طالت المدنيين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الصليب الأحمر منطقة الساحل السوري اللاذقية أعمال العنف في اللاذقية سوريا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

فلسطين والجيش وصمود الشعب.. 10 رسائل من السيسي في احتفالية يوم الشهيد
بيان عاجل.. الأهلي يتمسك بتأجيل مباراة القمة ويهدد بالانسحاب من الدوري
تبدأ 15 يونيو.. وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة