إعلان

إعلام عبري: إدارة بايدن أجرت محادثات غير مباشرة مع حماس

04:54 م السبت 08 مارس 2025

جو بايدن

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

ذكر مصدر أمريكي لموقع "والا" الإسرائيلي، إن إدارة الرئيس السابق جو بايدن أجرت محادثات غير مباشرة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عبر جهة أمريكية غير رسمية ولكنها مقربة من الحكومة الأمريكية.

وأوضح المصدر، أن المسؤول المقرب من بايدن تحدث مع حماس بشأن صفقة منفصلة لإطلاق سراح الأسرى الأمريكيين.

كما تجري الإدارة الأمريكية الحالية محادثات مع حركة حماس للهدف ذاته.

ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي قد نقل عن مصدرين، الأربعاء، أن إدارة ترامب تجري محادثات مباشرة مع حماس حول إطلاق سراح الأسرى الأمريكيين في قطاع غزة، وإمكانية التوصل إلى اتفاق أوسع لإنهاء الحرب.

وقال مصدر سياسي، الأربعاء، إن الإدارة الأمريكية مهتمة بالإفراج عن أسير حي وجثامين 4 يحملون الجنسية الأمريكية، موضحًا أن إسرائيل غير متحمسة من اتصالات أمريكا مع حماس وشككت في تحقيقها نتائج، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بايدن حماس الإدارة الأمريكية ترامب الأسرى الأمريكيين في قطاع غزة صفقة غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

فلسطين والجيش وصمود الشعب.. 10 رسائل من السيسي في احتفالية يوم الشهيد
بيان عاجل.. الأهلي يتمسك بتأجيل مباراة القمة ويهدد بالانسحاب من الدوري
تبدأ 15 يونيو.. وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة