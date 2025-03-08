إعلام عبري: إدارة بايدن أجرت محادثات غير مباشرة مع حماس

وكالات

ذكر مصدر أمريكي لموقع "والا" الإسرائيلي، إن إدارة الرئيس السابق جو بايدن أجرت محادثات غير مباشرة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عبر جهة أمريكية غير رسمية ولكنها مقربة من الحكومة الأمريكية.

وأوضح المصدر، أن المسؤول المقرب من بايدن تحدث مع حماس بشأن صفقة منفصلة لإطلاق سراح الأسرى الأمريكيين.

كما تجري الإدارة الأمريكية الحالية محادثات مع حركة حماس للهدف ذاته.

ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي قد نقل عن مصدرين، الأربعاء، أن إدارة ترامب تجري محادثات مباشرة مع حماس حول إطلاق سراح الأسرى الأمريكيين في قطاع غزة، وإمكانية التوصل إلى اتفاق أوسع لإنهاء الحرب.

وقال مصدر سياسي، الأربعاء، إن الإدارة الأمريكية مهتمة بالإفراج عن أسير حي وجثامين 4 يحملون الجنسية الأمريكية، موضحًا أن إسرائيل غير متحمسة من اتصالات أمريكا مع حماس وشككت في تحقيقها نتائج، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.