الشرطة البريطانية: رجل يتسلق برج بيج بن رافعًا علم فلسطين (فيديو)

رجل يتسلق برج بيج بن رافعًا علم فلسطين

لندن (أب)

قالت الشرطة البريطانية، إنه تم استدعاء خدمات الطوارئ إلى قصر ويستمنستر في لندن، اليوم السبت ، بعد قيام رجل يرفع علم فلسطين بتسلق برج بيج بن.

وأظهرت الصور الرجل حافي القدمين يقف على حافة بارتفاع عدة أمتار ببرج إليزابيث، الذي يضم ساعة بيج بن، وهو يحمل الرجل علم فلسطين ويهتف بالحرية للفلسطينيين.

حديث الصحافة البريطانية اليوم ؛ بريطاني تسلق ساعة بيغ بن رافعًا علم فلسطين ويرفض النزول، مطالبًا بالإفراج عن المعتقلين المؤيدين لفلسطين في بريطانيا. pic.twitter.com/w5VlTBuPfO — Tamer | تامر (@tamerqdh) March 8, 2025

وتم إغلاق شارع قريب، والدفع بسيارات خدمات الطوارئ إلى الموقع ، بينما قام المارة بمشاهدة الحادث من وراء طوق أمني إقامته الشرطة.

وقالت شرطة العاصمة، إن رجالها في الموقع "يعملون على إنهاء الحادث بشكل آمن" إلى جانب رجال الإطفاء وخدمات الإسعاف.

🔹 أغلقت الشرطة البريطانية محيط ساعة بيغ بن في لندن، بعدما تسلق رجل البرج حاملًا علم #فلسطين.



🔹 صعد الرجل عدة أمتار ووقف حافي القدمين على حافة المبنى التاريخي المعروف رسميًا باسم "برج إليزابيث"، بينما استخدمت فرق الطوارئ رافعة شاحنة إطفاء ومكبر صوت لمحاولة التواصل معه.



🔹 شرطة… pic.twitter.com/sub0wxGn5C — Erem News - إرم نيوز (@EremNews) March 8, 2025

وتم رفع ثلاثة من عمال الطوارئ في كابينة سلم الأطفاء، وشوهدوا وهم يستخدمون مكبر صوت للتحدث إلى الرجل.

وقال المسؤولون إنه تم منع الزيارات الخاصة بمبنى البرلمان البريطاني، وتم إغلاق جسر ويستمنستر وجسر قريب أيضًا بسبب الحادث.