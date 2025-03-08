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الشرطة البريطانية: رجل يتسلق برج بيج بن رافعًا علم فلسطين (فيديو)

04:39 م السبت 08 مارس 2025

رجل يتسلق برج بيج بن رافعًا علم فلسطين

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لندن (أب)

قالت الشرطة البريطانية، إنه تم استدعاء خدمات الطوارئ إلى قصر ويستمنستر في لندن، اليوم السبت ، بعد قيام رجل يرفع علم فلسطين بتسلق برج بيج بن.

وأظهرت الصور الرجل حافي القدمين يقف على حافة بارتفاع عدة أمتار ببرج إليزابيث، الذي يضم ساعة بيج بن، وهو يحمل الرجل علم فلسطين ويهتف بالحرية للفلسطينيين.

وتم إغلاق شارع قريب، والدفع بسيارات خدمات الطوارئ إلى الموقع ، بينما قام المارة بمشاهدة الحادث من وراء طوق أمني إقامته الشرطة.

وقالت شرطة العاصمة، إن رجالها في الموقع "يعملون على إنهاء الحادث بشكل آمن" إلى جانب رجال الإطفاء وخدمات الإسعاف.

وتم رفع ثلاثة من عمال الطوارئ في كابينة سلم الأطفاء، وشوهدوا وهم يستخدمون مكبر صوت للتحدث إلى الرجل.

وقال المسؤولون إنه تم منع الزيارات الخاصة بمبنى البرلمان البريطاني، وتم إغلاق جسر ويستمنستر وجسر قريب أيضًا بسبب الحادث.

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الشرطة البريطانية برج بيج بن علم فلسطين برج إليزابيث
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