هآرتس: 6 أسرى في غزة قُتلوا على يد الجيش الإسرائيلي

وكالات

علّقت صحيفة "هآرتس" العبرية على ما كشفته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، بشأن توصل جيش الاحتلال الإسرائيلي في مارس 2024 إلى أن غارة قتلت أسرى إسرائليين وتكتمه على الحادثة لأشهر، مشيرةً إلى أن الخرائط العسكرية تؤكد أن موقع مقتل الأسرى كان ضمن مناطق العمليات المحدودة.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن تحقيق "نيويورك تايمز" يكشف عن خرائط عسكرية تظهر أن موقع مقتل الأسرى يقع ضمن مناطق العمليات المحدودة.

وأضافت هآرتس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عندما نشر تحقيقه حول مقتل الأسرى الستة، قال إنه لم يكن يعلم بوجودهم في المنطقة.

وقالت، إن الأسرى الإسرائيليين الستة الذين تم قتلهم، هم: هيرش جولدبرج بولين، أوري دانينو، إيدن يروشالمي، أليكس لوبانوف، كارميل جات وألموج ساروسي

وذكرت هآرتس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قدر أن مقتل الأسرى الستة كان في أغسطس الماضي، مشيرة إلى أن هذا ما قالته عدة مصادر أمنية إسرائيلية لصحيفة "نيويورك تايمز".

وأضافت، ورغم أنه تقرر وقف نشاط جيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة بسبب المخاوف على حياة الأسرى، إلا أنه بعد توقف ليوم واحد قرر الجيش مواصلة عملياته هناك بهدف تحديد مكان زعيم حركة حماس في قطاع غزة الراحل يحيى السنوار.

وقالت هآرتس، إنه وفقًا لأربعة مصادر أمنية إسرائيلية، تقرر أن العثور على السنوار كان أكثر أهمية من إنقاذ أرواح الأسرى الإسرائيليين، مضيفة أنه بحسب التحقيق، واصل الجنود التقدم في 28 أغسطس، وفي 31 أغسطس، تم العثور على جثث الأسرى الستة الذين قُتلوا على يد جنود الاحتلال.

وأكدت المصادر الإسرائيلية أن نشاط جيش الاحتلال عرّض حياة الأسرى للخطر. وفي خرائط الجيش التي حصلت عليها صحيفة نيويورك تايمز، تم وضع علامة على المنطقة على أنها منطقة يجب الحد من النشاط العسكري فيها. وفي ديسمبر زعمت إسرائيل أن التحقيق في الحادث أظهر أن الجيش لم يكن على علم بمكان الستة عندما عمل في المنطقة. وبحسب التحقيق، قُتل ما لا يقل عن 41 رهينة أثناء الأسر.

وأفادت صحيفة نيويورك تايمز، اليوم السبت، بأن 41 أسيرًا إسرائيليًا من ضمن 251 أسرتهم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، قُتلوا في الأسر.

وأشارت الصحيفة الأمريكية في تقريرها، إلى أن بعض الأسرى الإسرائيليين قُتِل بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية التي شنتها على غزة، وفي بعض الحالات كان سبب الوفاة غير معروف.

ونقل التقرير اقتباسات من مسؤولين إسرائيليين ومسؤولين عسكريين وأقارب الأسرى وبيانات الطب الشرعي. قولهم إن عدد من الأسرى الإسرائيليين قُتلوا تقريبًا في الأيام الأولى من الحرب التي شنتها إسرائيل على القطاع الفلسطيني في أكتوبر 2023.

وتابع التقرير نقلًا عن التحقيقات العسكرية الإسرائيلية، أن 26 من الأسرى الإسرائيليين الآخرين الذين قُتلوا أثناء الأسر، فإن ظروف وفاتهم ليست معروفة بشكل دقيق وقاطع.

وفي السياق ذاته، قال موقع "واينت" العبري، إنه " طوال الحرب، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يصر على أن الضغط العسكري المستمر هو الذي سيؤدي إلى تحرير جميع الأسرى. لكن مكتب نتنياهو رفض التعليق على التحقيق المنشور اليوم. كما رفض جيش الاحتلال التعليق على الظروف الخاصة التي قُتل فيها الأسرى الإسرائيليين" .